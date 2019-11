State of Decay 2 di Microsoft arriverà su Steam nel 2020

Xbox Game Studios e Undead Labs hanno annunciato che State of Decay 2, uscito nel maggio 2018 su Xbox One e PC via Windows Store, arriverà su Steam nel corso del 2020, senza però fornire una data precisa per il lancio.

"State of Decay 2 è un gioco open-world survival-fantasy per te e un massimo di 3 amici in modalità cooperativa. Dopo un'apocalisse zombie, il tuo piccolo gruppo di superstiti cercherà di ricostruire un angolino di civiltà, e dovrai prendere tutte le decisioni necessarie per realizzarlo. Starà a te decidere chi reclutare nella tua squadra, dove stabilire la tua comunità, come fortificare e migliorare la tua base e quando sarà il momento di spostarsi verso pascoli più verdi. Decidi tu quale superstite portare con te nelle perlustrazioni in cerca di cibo e munizioni necessari e quali utilizzare per combattere contro gli zombie che attaccano la tua base. Decidi tu come gestire le persone che si trasferiscono nella tua città. Sarai gentile e amichevole... o difenderai aggressivamente il tuo territorio?

L'esperienza di ogni giocatore è unica. Ogni personaggio della tua comunità ha il proprio set speciale di abilità e caratteristiche, quindi due comunità non saranno mai uguali. Le sfide che affronterai varieranno anche da partita a partita, in base a chi decidi di reclutare e a quel che sceglierai lungo il cammino. Undead Labs è orgogliosa di presentare la nostra migliore concezione dell'apocalisse zombie, in arrivo su Steam nel 2020. Tieni gli occhi aperti e l'arma pronta, e non dimenticare di seguire questa pagina per non perderti le incredibili sorprese in arrivo nei prossimi mesi. Questa è un'apocalisse che non ti conviene perdere."

State of Decay 2 ha riscosso un discreto successo coinvolgendo oltre cinque milioni di giocatori e ricevendo aggiornamenti continui con nuovi contenuti a cadenza regolare.