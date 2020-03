State of Decay 2: nuove immagini su grafica e contenuti della Juggernaut Edition

Con l'apertura della pagina Steam ed Epic Store di State of Decay 2 Juggernaut Edition, gli autori di Undead Labs mostrano delle nuove immagini che ritraggono le migliorie grafiche e i contenuti inediti in arrivo nel survival horror a mondo aperto per PC e Xbox One.

La Juggernaut Edition di State of Decay 2 offrirà tutti i contenuti della versione originaria e delle relative espansioni Heartland, Independence Pack e Daybreak Pack. La "trasformazione" in Juggernaut del titolo sarà però legata all'introduzione di una serie tutta nuova di migliorie per la grafica e l'esperienza di gioco.

Il "nuovo" State of Decay 2 vanterà infatti una mappa a mondo aperto inedita che ci porterà a Providence Ridge per vivere delle avventure ancora più intense in compagnia dei sopravvissuti al nostro seguito: anche per questo, gli Undead Labs hanno ricostruito i tutorial e l'esperienza di gioco immediatamente successiva.

Di particolare interesse saranno poi le aggiunte alla colonna sonora (con il doppio dei brani musicali della versione originaria) e alle armi, con una categoria completamente nuova di armi pesanti da mischia: quanto al comparto tecnico, si segnalano poi le innovazioni sul sistema di illuminazione ambientale, la riprogettazione delle animazioni per le schivate e le azioni furtive e tantissime ottimizzazioni alle prestazioni. L'uscita di State of Decay 2 Juggernaut Edition è prevista per il 13 marzo su PC e Xbox One, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass come "major update" del titolo.