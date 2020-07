State of Decay 3 annunciato, si torna a caccia di zombie

A sorpresa, durante l’evento Xbox Games Showcase del 23 luglio, Microsoft e Undead Labs hanno annunciato State of Decay 3, evoluzione del popolare survival a base di zombie che tanto successo ha riscosso negli scorsi anni.

Al momento non ci sono molti dettagli sul progetto, sappiamo però che State of Decay 3 porterà la serie verso una nuova direzione evolvendo le meccaniche che hanno fatto la fortuna di State of Decay e State of Decay 2, usciti rispettivamente su Xbox 360 e Xbox One (e su PC in entrambi i casi). State of Decay 2 ha ricevuto un massiccio supporto post lancio che ha contribuito ad espandere la fanbase, ora in attesa del terzo episodio.

State of Decay 3 è privo di una finestra di lancio e non sappiamo se il gioco uscirà nel 2020 o se arriverà successivamente, più probabile una pubblicazione prevista tra il 2021 e il 2022, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della casa di Redmond. Gli unici loghi visti nel trailer sono quelli di Xbox Series X e Windows 10, da confermare il supporto a Xbox One.