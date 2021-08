State of Decay: svelata l'espansione Homecoming per PC e Xbox, gratis su Game Pass

Nella cornice mediatica dell'Xbox Gamescom Showcase, Undead Labs ha mostrato le primissime scene di gioco di Homecoming, la prossima espansione di State of Decay 2 che introdurrà la versione rimasterizzata di Trumbull Valley, la mappa della campagna dell'originario State of Decay.

In questa sua nuova versione, la (un tempo) ridente cittadina di Trumbull Valley vanterà tantissime migliorie e ottimizzazioni che attraverseranno ogni aspetto ludico, narrativo e contenutistico. Una volta giunti sul posto, gli esploratori della dimensione post-apocalittica di State of Decay 2 potranno accedere a un'ambientazione attualizzata e resa ancora più pericolosa dalla presenza di orde di non-morti ancora più ampie e letali.

Per avere la meglio sugli zombie e garantire la sopravvivenza della propria enclave, l'espansione Homecoming darà accesso a sei basi inedite e a una pletora di armi originali, sia da fuoco che da corta distanza come coltelli, bastoni e quant'altro possa servire per sfuggire ai morsi degli infetti.

Il contenuto aggiuntivo Homecoming sarà disponibile a partire dall'1 settembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S come parte della Juggernaut Edition di State of Decay 2. Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare gratis l'espansione.