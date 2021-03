Tale of Immortal ha 1,8 milioni di giocatori: traduzione per l'epopea mitologica cinese

Nel mese di febbraio, il debutto di Tale of Immortal ha oscurato Apex Legends e GTA 5 su PC, classificandosi al quinto posto nella classifica Steam che indica i titoli con il maggior numero di giocatori attivi in contemporanea.

Disponibile al momento in Early Access, la produzione è firmata da un team di sviluppo con sede in Cina e si ispira alla grande mitologia dello Stato asiatico. Rievocando I Classici delle Montagne e del Mare, Tale of Immortal si struttura in un open world in cui trovano spazio tanto epiche leggende quanto approfondimenti delle tecniche di coltivazione tradizionali. Il viaggio del protagonista in cerca dell'immortalità ha sino ad ora convinto addirittura 1,8 milioni di giocatori, che nel corso del primo mese dal lancio hanno deciso di immergersi nelle atmosfere del titolo.



Un traguardo notevole, che ha spinto il team di sviluppo a rivalutare le proprie ambizioni. Al momento, Tale of Immortal gode esclusivamente del supporto alla lingua cinese, circostanza che però non ha impedito anche al pubblico occidentale di guardare con attenzione alla produzione. Presto tuttavia, i giocatori europei potranno beneficiare di una prima traduzione in inglese. I lavori per quest'ultima prenderanno il via nel mese di marzo, ma non è stata ancora indicata una data precisa per la sua implementazione in-game.



In attesa di maggiori dettagli in merito, sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli su Tale Of Immortal.