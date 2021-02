Tale of Immortal, il gioco dei record arrivato dalla Cina: scopriamolo assieme

Come un fulmine a ciel sereno e senza una vigorosa campagna marketing a preannunciarlo, su Steam si sta facendo largo un nuovo gioco di successo: arriva dalla Cina e si chiama Tale of Immortal. Scopriamolo assieme.

Tale of Immortal è un open world sandbox disponibile basato sulla cultura e la mitologia cinese, con un ampio bestiario pescato dallo "Shan Hai Jing", anche conosciuto in italiano come "Libro dei monti e dei mari". Ad una prima occhiata, la produzione pubblicata da Lightning Games appare modesta per i nostri standard, eppure è diventato il nuovo fenomeno del momento su Steam (non bastava Valheim), capace di superare giochi come Apex Legends e Grand Theft Auto 5 nella classifica che tiene conto del numero dei giocatori attivi in contemporanea.

Lanciato in Early Access e venduto alla modica cifra di 16,79 euro, Tale of Immortal è riuscito ad accalappiare una larga fetta di utenza anche al di fuori dei confini cinesi, nonostante non sia ancora supportata la lingua inglese. Come ci è riuscito? Ne discutiamo ampiamente nel Video Speciale in apertura di notizia, che vi consigliamo assolutamente di visionare per inquadrare questo fenomeno giunto dall'Estremo Oriente.