Tale of Immortal, open world ispirato alla mitologia cinese: supera GTA 5 e Apex su PC

L'universo dell'intrattenimento videoludico su PC è in costante e rapido mutamento, con un rapido susseguirsi di fenomeni che trovano rapida e inaspettata diffusione grazie al passaparola tra utenti.

Dopo il successo di Valheim, survival dalle atmosfere vichinghe il cui team di sviluppo promette di mettere in campo un grande supporto post lancio per l'intero 2021, un'altra produzione è pronta a trovare il successo su Steam. Si tratta di Tale of Immortal, produzione che - secondo le stime di Steam Charts - ha trovato una calorosa accoglienza sulla piattaforma Valve. Nello specifico, secondo le ultime istantanee, il titolo avrebbe persino superato Grand Theft Auto V e Apex Legends. Di seguito, la classifica dei giochi che stanno ospitando il maggior numero di giocatori in contemporanea:

CS:GO; DOTA 2; PUBG; Valheim; Tale of Immortal; Apex Legends; Grand Theft Auto V;

Un traguardo decisamente pregevole, per un titolo che è esordito sul mercato nel tardo gennaio di quest'anno, senza una campagna di marketing particolarmente pervasiva. Sviluppato ed edito da un team cinese, Tale of Immortal è un open world ispirato proprio alla mitologia dell'antica Cina e alle tradizionali tecniche di coltivazione. Rievocando I Classici delle Montagne e del Mare, Tale of Immortal sfida il giocatore a farsi strada tra miti e leggende allo scopo di diventare un immortale.