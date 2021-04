Of Love and Eternity, tra amore cavalleresco e orrore: disponibile la Demo gratuita

Frutto della creatività e della dedizione di un unico autore, attivo come "Acorn Bringer", arriva l'annuncio di Of Life and Eternity, peculiare avventura videoludica che fonde amore cavalleresco e atmosfere horror.

Il progetto è al momento pienamente in stadio work in progress, dunque ancora nel pieno del processo di sviluppo. Tuttavia, il suo autore ha deciso di presentare comunque al pubblico un primo assaggio della produzione, così da poter avere un riscontro concreto sull'attività condotta sino a questo momento. Per questa ragione, Acorn Bringer ha pubblicato una Demo gratuita di Of Love and Eternity, attualmente disponibile in esclusiva su PC. Compatibile con PC Windows, Mac e Linux, il contenuto è presente nel catalogo di itch.io:

Con uno stile estetico decisamente particolare, Of Love and Eternity propone la storia di. La medesima sorte è apparentemente toccata anche alla sua amata, nel quadro di un oscuro complotto. In seguito alla sua dipartita, il guerriero si è ritrovato avvolto dal, in una dimensione sospesa. Liberatosi da quest'ultima, il cavaliere è ora preda di un oscuro purgatorio, popolato da. L'unico modo per abbandonare questa dimensione sarà ricongiungersi all'anima della sua amata. Per dare un primo sguardo al titolo, trovate in aeprtura a questa news undi Of Love and Eternity.