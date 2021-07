State of Play dell'8 luglio: assenti God of War 2, Horizon Forbidden West e PS VR 2

Contestualmente all'annuncio del nuovo evento State of Play, la divisione videoludica di Sony ha chiarito che, nel corso dello show che si terrà giovedì 8 luglio, non ci saranno aggiornamenti sul prossimo modello di PS VR 2 o sorprese riguardanti due tra i più importanti giochi first party dei PlayStation Studios.

Dalle colonne del PlayStation Blog, Sid Shuman ha spiegato, in qualità di direttore delle comunicazioni di Sony Interactive Entertainment, che lo spettacolo approntato da SIE non fornirà aggiornamenti sullo sviluppo della versione nextgen di PS VR 2 per PS5.

Sempre a detta di Shuman, lo State of Play dell'8 luglio non comprenderà alcuna informazione su Horizon Forbidden West o su God of War 2 (conosciuto anche come God of War Ragnarok). Lo stesso esponente di SIE spiega però ai fai di "rimanere aggiornati durante l'estate, poiché avremo presto altre novità". Lo show dell'8 luglio, quindi, non dovrebbe essere l'unico appuntamento estivo dell'agenda di Sony, anche se non sappiamo se tali aggiornamenti assumeranno la forma di un altro show digitale o di approfondimenti specifici sui giochi in arrivo da qui ai prossimi mesi su PS4 e PlayStation 5.

Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il prossimo evento State of Play si terrà dalle ore 23:00 italiane di giovedì 8 luglio. Lo show durerà all'incirca 30 minuti, di cui 9 focalizzati sul gameplay di Deathloop e i restanti dedicati ai videogiochi indipendenti e ai progetti di terze parti.