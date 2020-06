State of Play ad agosto, gioco di Fares all'EA Play: Jeff Grubb aggiorna il suo calendario

Dopo il primo appuntamento con i giochi in arrivo su Xbox Series X e la recente presentazione della line-up e del design di PlayStation 5, l'estate videoludica non accenna a rallentare, con una notevole quantità di eventi in dirittura di arrivo.

A ricordarci l'entusiasmante estate videoludica che attende gli appassionati nel corso delle prossime settimane, ci pensa Jeff Grubb, ormai noto Editor di Venture Beat che ha anticipato correttamente diversi annunci. Il giornalista ha infatti aggiornato il proprio calendario di appuntamenti videoludici, rendendolo pubblico tramite il cinguettio che potete visionare direttamente in calce a questa news. Quest'ultimo segnala molti appuntamenti il cui svolgimento è già noto al pubblico: tra questi possiamo ad esempio citare lo show Ubisoft o l'evento Devolver Digital, confermato dal publisher proprio in queste ore.



Nell'elenco, tuttavia, spuntano anche alcuni dettagli inediti. In tal senso, citiamo alcuni dettagli legati all'EA Play Live 2020, già confermato per il 19 giugno. Secondo Grubb, dopo il reveal di Star Wars Squadrons in programma per oggi, durante l'appuntamento potremo vederne in azione il primo gameplay. Ma non solo: in memoria della sua apparizione ai The Game Awards, il riferimento agli Oscar sembra anticipare l'annuncio del nuovo gioco di Josef Fares. Ad attirare l'attenzione è inoltre un misterioso State of Play ad agosto: Sony non ha infatti offerto alcuna comunicazione in merito.



Come di consueto, vi invitiamo a ricordare che per quanto riguarda gli eventi non ufficialmente annunciati è necessario adottare la tradizionale cautela: per scoprire se saranno effettivamente trasmessi sarà infatti necessario attendere eventuali conferme.



AGGIORNAMENTO: Jeff Fares ha confermato che sarà presente all'EA Play Live con un teaser del suo nuovo titolo. In calce trovate il Tweet contenente la comunicazione.