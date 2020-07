State of Play di agosto: trapela la scaletta dei giochi PS5, ma è falsa

Un post pubblicato su 4Chan potrebbe aver svelato la scaletta dei mai annunciato State of Play di agosto... o forse no? In realtà si tratta di un falso, come confessato poi anche dallo stesso autore del post.

Inizialmente il post parlava di uno show in programma il 10 agosto, il post datato 25 luglio è stato poi rimosso e sostituito con un nuovo messaggio pubblicato il 30 luglio, in questo caso con riferimento ad un PlayStation State of Play previsto il 6 agosto. I contenuti? Eccoli:

Remake di Parasite Eve per PS5 in 4K, uscita prevista nel 2021

Nomura conferma che FF VII Remake Episodio 2 è in fase di sviluppo

Sony Santa Monica conferma God of War II con un trailer CGI

Shin Megami Tensei Nocturne gameplay per PS4 e PS5

Nuovi dettagli su Marvel's Spider-Man Miles Morales

Silent Hill da Japan Studios e Konami

Metal Gear Solid Collection per PS5, includerà tutti gli episodi tranne Metal Gear Solid V Ground Zeroes e The Phantom Pain

Contenuti esclusivi di Fortnite per PS5

Persona 4 Golden in arrivo su PlayStation Store insieme a Persona 3

Trailer CGI di Days Gone 2

Trailer di annuncio di Vagrant Story 2

Una lineup interessante, non è vero? Peccato che come detto sia completamente inventata, dunque non aspettatevi che quanto riportato corrisponda alla realtà. Al momento non è chiaro se Sony terrà effettivamente uno State of Play il prossimo mese, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.