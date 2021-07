State of Play: quali annunci? Da Deathloop a Death Stranding, tra rumor e conferme

Dopo una lunga sequenza di indiscrezioni, i rumor che volevano un nuovo appuntamento Sony in arrivo si sono infine rivelati fondati, con il colosso nipponico cha ha ufficialmente annunciato lo State of Play di giovedì 8 luglio. Cosa aspettarsi da questo evento?

Al momento, il team di Sony ha già offerto diverse certezze. Sappiamo ad esempio che sarà nuovamente mostrato al pubblico Deathloop, nuova IP targata Arkane e Bethesda, ma non solo. Il team PlayStation ha deciso di indirizzare le aspettative del pubblico, confermando anche diverse assenze, con lo show che non ospiterà aggiornamenti legati a God of War 2, Horizon: Forbidden West o PlayStation VR 2.

Nel corso dello State of Play, che avrà una durata di circa 30 minuti, Sony ha promesso novità anche sul fronte dei titoli Indie e di diverse produzioni Terze Parti. Entrando nel campo delle ipotesi, è possibile immaginare la presenza di Kena: Bridge of Spirits, in arrivo ad agosto sul mercato, ma anche di Little Devil Inside, assente dalle scene da molto tempo, nonostante una finestra di lancio identificata proprio nel luglio 2021. Lo State of Play potrebbe essere inoltre una vetrina per presentare nuovi progetti parte del programma PlayStation Indies, che vedrà a breve debuttare Where The Heart Leads.



Più complesso provare a indovinare il programma dello State of Play sul fronte delle Terze Parti. Al momento, appare ragionevole ipotizzare la presenza di Death Stranding: Director's Cut, con Kojima che in fase di reveal aveva garantito novità "entro poche settimane". Non è inoltre da escludere la presenza di Forspoken o di Final Fantasy XVI, entrambi già apparsi in eventi a firma Sony. Impossibile inoltre ignorare i rumor che vorrebbero un nuovo Silent Hill in sviluppo per PS5, soprattutto dopo l'annuncio di una partenship tra Konami e Bloober Team. Infine, citiamo le indiscrezioni che fanno capo al Tweet misterioso con cui PlayStation Japan ha erroneamente annunciato l'acquisizione di Bluepoint Studios da parte di Sony: una semplice svista o qualcosa di più?



Insomma, le ipotesi sono molte, così come i rumor, mentre le certezze sono decisamente poche: fortunatamente, l'attesa per saperne di più sarà breve! Ricordiamo che la Redazione seguirà l'evento live sul Canale Twitch di Everyeye, a partire dalle ore 22:00 di giovedì 8 luglio: vi aspettiamo!