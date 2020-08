State of Play annunciato per giovedì 6 agosto, è ufficiale!

Sony ha annunciato un nuovo State of Play in programma giovedì 6 agosto alle 22:00, ora italiana. Ma cosa vedremo esattamente in questo episodio? Ecco i contenuti annunciati dal publisher giapponese.

Lo State of Play di giovedì durerà 40 minuti e sarà focalizzato su giochi terze parti in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation VR, con qualche aggiornamento anche sui titoli third party e indie per PlayStation 5 annunciati durante l'evento di giugno. Sony promette nuove sequenze di gameplay, aggiornamenti sui giochi in arrivo e trailer, tuttavia viene chiarito come non ci sarà spazio per le produzioni PlayStation Studios in questo episodio.

Appuntamento quindi giovedì 6 agosto alle 22:00 (ora italiana) sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire insieme il nuovo State of Play estivo. Cosa vi aspettate da questo show? Come detto, il focus sarà sui nuovi giochi third party per PlayStation 4 e PSVR ma non mancheranno aggiornamenti minori sui giochi per PS5... e chissà che non ci siano delle sorprese in programma per questo evento molto atteso dalla community PlayStation.