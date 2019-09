State of Play in arrivo? Un Tweet di PlayStation UK scatena il rumor!

È un periodo alquanto effervescente in casa Sony: il colosso nipponico ha infatti recentemente svelato un ampio numero di informazioni su quelle che saranno le caratteristiche di Death Stranding, ma non solo.

Sembrano infatti in arrivo anche nuove informazioni su di un'altra attesa esclusiva PlayStation: il sequel di The Last of Us. Naughty Dog ha infatti organizzato per il prossimo 24 settembre un Media Event dedicato a The Last of Us Part II.

In questo clima, non sorprende eccessivamente che un Tweet piuttosto peculiare pubblicato dall'account ufficiale di PlayStation UK abbia rapidamente attratto l'attenzione della community videoludica attiva sul social network. Come potete verificare in calce a questa news, il cinguettio è decisamente essenziale: al suo interno viene infatti riprodotto il gesto di accensione di una console PlayStation, accompagnato dal relativo effetto sonoro. L'insolito Tweet ha dato il via ad una serie di speculazioni, che interpretano il cinguettio come il possibile teaser di un imminente nuovo State of Play, appuntamento che prende solitamente il via proprio con il suono che il Tweet sembra voler riproporre.



Voi cosa ne pensate? Sperate che Sony abbia in serbo un nuovo appuntamento streaming? Ad ora, non è giunta alcun annuncio ufficiale: non ci resta dunque che attendere eventuali comunicazioni in merito! In chiusura, vi segnaliamo che Shuhei Yoshida, Presidente dei Worldwide Studios, ha recentemente discusso della qualità grafica di Ghost of Tsushima.