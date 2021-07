State of Play con Deathloop: Phil Spencer e Pete Hines eccitati per i fan PlayStation

Il boss della divisione Xbox e il vicepresidente della divisione marketing di Bethesda, Phil Spencer e Pete Hines, si dicono eccitati per i fan PlayStation e per ciò che verrà mostrato loro nel corso dell'evento State of Play di luglio con Deathloop.

Con un doppio intervento sui social, il capo del Team Xbox e l'alto rappresentante di Bethesda si rivolgono così ai fan PlayStation per invitarli ad ammirare lo spettacolo digitale approntato da Sony per le ore 23:00 italiane di oggi, giovedì 8 luglio.

Dietro all'eccitazione a cui fanno riferimento Spencer e Hines c'è ovviamente la consapevolezza che, in coincidenza dello State of Play, verrà aperta un'ampia finestra mediatica e informativa su Deathloop, l'ambiziosa avventura in salsa sparatutto sviluppata dagli studi Arkane e destinata ad approdare il 14 settembre su PC e in esclusiva console (temporale) su PlayStation 5.

Oltre ai già confermati nove minuti di focus con gameplay di Deathloop, il prossimo digitale organizzato da Sony sarà foriero di novità per tutti i giocatori PS4 e PS5, con tante sorprese sui titoli indipendenti e di terze parti in arrivo nei prossimi mesi su piattaforme PlayStation dell'attuale e della passata generazione.