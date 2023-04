Lo State of Play di Final Fantasy 16 è stato un successo

Lo State of Play di Final Fantasy 16 andato in onda lo scorso 13 aprile sembra essere stato un successo per Sony e Square Enix, le novità sul gioco sono state accolte positivamente e basta dare una occhiata ai numeri per rendersi conto della buona riuscita dell'iniziativa.

Il video dello State of Play di Final Fantasy 16 pubblicato sul canale YouTube di PlayStation ha totalizzato quota un milione di visualizzazioni in tre giorni con oltre 4.400 commenti e 35.000 like solo su YouTube e senza considerare eventuali rehost e trasmissioni su altri profili, come quello di PlayStation Asia ad esempio.

Accoglienza dunque positiva per l'ultimo State of Play interamente dedicato a uno dei videogiochi più attesi dell'anno. Lo State of Play ha inoltre spinto le vendite di Final Fantasy 16 Collector's Edition, questa edizione è andata rapidamente sold-out durante l'evento ed è finita nel mirino degli scalper, che ne hanno approfittato per rivenderla anche al doppio del prezzo di listino.

Nel corso dello State of Play è stata svelata anche la canzone principale di Final Fantasy 16 composta da Kenshi Yonezu, già autore di alcuni brani della soundtrack di One Punch Man. Ricordiamo che Final Fantasy XVI è atteso per il 22 giugno 2023 in esclusiva su PlayStation 5, altre versioni del gioco non sono state annunciate.