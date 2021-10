State of Play: giochi PS4 e PS5, tutti i rumor sull'evento PlayStation di fine ottobre

Il 27 ottobre torna il PlayStation State of Play, l'evento di Sony dedicato alle novità in arrivo su PS4 e PS5. Lo showcase è in programma per mercoledì sera alle 23:00 (ora italiana) e durerà circa 20 minuti, durante i quali ci saranno annunci su giochi terze parti mentre non sono previste comunicazioni su giochi PlayStation Studios.

Ma cosa possiamo aspettarci esattamente? Sony non ha comunicato una lineup precisa ma su ResetERA, social network e su Reddit vari insider hanno pubblicato le proprie indiscrezioni: nello specifico allo State of Play di ottobre dovremmo vedere Final Fantasy XVI, Gotham Knights, Gollum, Tchia, Voice of Cards The Isle Dragon Roars di Yoko Taro e The Dark Pictures Anthology, non è chiaro se con l'episodio già uscito (House of Ashes) e con il futuro The Devil in Me, che andrà a concludere la prima stagione del gioco di Supermassive Games.

A questi si aggiungerebbe secondo l'insider Millie A anche Hogwarts Legacy, il nuovo gioco ambientato nell'universo di Harry Potter in arrivo nel 2022. In molti sperano di poter vedere Little Devil Inside ma nessuna conferma è giunta in tal senso e non ci sono rumor concreti a riguardo. Scopriremo tutto mercoledì sera, saremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 20:00 aspettando l'evento principale in onda alle 23:00.