State of Play a giugno con aggiornamenti su The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima?

Il periodo pre E3 si sta rivelando decisamente incandescente, con un susseguirsi di eventi, annunci, ed, assolutamente prevedibile ed immancabile, un ampio numero di indiscrezioni!

E l'ultima di queste è decisamente intrigante, poiché vede coinvolte due delle produzioni videoludiche più attese dalla community attiva su Playstation 4 e Playstation 4 Pro: The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima. Il rumor, come sempre più spesso accade, ha la propria origine su Twitter. Sul social network è infatti apparso un cinguettio decisamente curioso ad opera dell'utente "The Hunter", Editor di SwitchedON Games e Senior Gaming, Tech and Media Editor presso Walmart Canada.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, quest'ultimo ha recentemente ripreso un proprio precedente cinguettio, risalente allo scorso 27 maggio. Al suo interno trovavano spazio alcuni riferimenti al mondo Sony, tra i quali spicca un elemento piuttosto interessante. Nell'elenco figura infatti un misterioso State of Play in programma per il "mese successivo", ovvero l'attuale mese di giugno, durante il quale la Compagnia nipponica avrebbe intenzione di condividere nuovi aggiornamenti su The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima. Ad ora, tuttavia, nessuna conferma in tal senso è giunta da parte di Sony: vi invitiamo dunque a ricordare che rumor e voci di corridoio non costituiscono informazioni ufficiali e devono dunque essere interpretati con le dovute precauzioni.



Nel corso degli ultimi giorni entrambi i giochi sono stati parecchio rumoreggiati. Sulla possibile data di uscita di TLOU2 e Ghost of Tsushima si è recentemente espresso Jason Schreier, mentre alcuni riferimenti al PEGI del gioco presenti su Amazon UK hanno davo il via a speculazioni sulla data di lancio di Ghost of Tsushima.