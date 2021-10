State of Play: insider svela le linee guida di Sony, Capcom annuncerà Monster Hunter PS5?

L'insider Millie A oltre ad aver rivelato la possibile presenza di Hogwarts Legacy allo State of Play di ottobre ha svelato anche alcuni retroscena legati agli eventi di Sony, spiegando nel dettaglio l'organizzazione dietro agli showcase di PlayStation.

La fonte ha pubblicato alcune linee guida che Sony invia ai publisher e agli sviluppatori terze parti, in particolare vengono citati dei pre-accordi di esclusività che garantiscono ai giochi third party visibilità durante gli State of Play e sui canali social di PlayStation, inoltre l'azienda chiede che il materiale promozionale sia pronto con un certo anticipo così da dare modo allo staff di montare il video dell'evento, caricarlo online e preparare i post su Blog e social, tutto questo nell'arco di due settimane.

Emerge poi un nuovo rumor su Monster Hunter per PlayStation 5, a quanto pare Capcom avrebbe siglato una partnership con PlayStation con l'obiettivo di annunciare il nuovo gioco della serie allo State of Play, non è chiaro però se si tratterebbe di una esclusiva oppure no. Al momento si tratta di una speculazione e non ci sono dettagli in merito, non sappiamo se effettivamente il nuovo Monster Hunter sarà presente all'evento Sony e forse è troppo presto per tornare a parlare della serie con Monster Hunter Rise e Stories 2 usciti da pochi mesi e Monster Hunter Rise Sunbreak in arrivo la prossima estate.

Il nuovo PlayStation State of Play si terrà il 27 ottobre a partire dalle 23:00 ora italiana e durerà circa 20 minuti, interamente dedicati ai giochi third party. Lo seguiremo sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 20:00 di mercoledì sera.