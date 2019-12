State of Play in Italiano: le novità dell'evento da Resident Evil 3 a Ghost of Tsushima

Dal canale Twitch di Everyeye.it, Francesco Fossetti e Alessandro Bruni hanno seguito e commentato in diretta lo PlayStation State of Play: riviviamo allora le emozioni dell'evento in streaming del 10 dicembre con questo video.

Nei venti minuti che hanno caratterizzato quello che, presumibilmente, sarà l'ultimo evento di Sony organizzato per questo fine 2019, il colosso tecnologico giapponese ha concentrato diversi annunci e tante sorprese.

Dal reveal ufficiale di Untitled Goose Game su console alla data di uscita di Dreams su PS4 a conclusione della fase Early Access, lo State of Play dicembrino ci ha regalato il primo, spettacolare video di Resident Evil 3 e la conferma che Project REsistance ne rappresenterà il modulo multiplayer.

Tra le ulteriori sorprese che hanno caratterizzato l'evento in streaming di Sony, è poi impossibile non citare il gameplay trailer di Babylon's Fall, il video della modalità Sandbox di Paper Beast e, soprattutto, il teaser di Ghost of Tsushima che conferma la presenza del titolo di Sucker Punch nella cerimonia dei The Game Awards 2019 che si terrà il 12 dicembre. L'ora e mezza di video che campeggia a inizio articolo approfondisce perciò tutti gli argomenti trattati dall'azienda nipponica, con tutti i giudizi e le considerazioni della redazione di Everyeye che hanno accompagnato l'ultimo State of Play.