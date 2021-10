State of Play: la lineup dei giochi includerà Final Fantasy XVI e Gotham Knights?

Sony ha annunciato un nuovo appuntamento con State of Play fissato per mercoledì 27 ottobre alle ore 23:00 italiane. La compagnia nipponica si è limitata a specificare che nel corso dei 20 minuti dello show saranno mostrati titoli third-party già noti e non, ma nel frattempo emergono online le prime ipotesi sulla specifica lineup dei giochi.

Come fatto notare da un utente ResetEra, diversi siti dedicati ad alcuni titoli particolarmente attesi sono stati creati o si sono aggiornati in modo pressoché simultaneo a poche ore dall'annuncio dello State of Play. Naturalmente, il tutto potrebbe ridursi ad una fantasiosa congettura, ma è indubbiamente un evento che è stato in grado di accendere più di qualche sospetto tra i giocatori.

Nello specifico, i titoli in questione sono: Final Fantasy XVI, Gotham Knights, Gollum, Tchia, Voice of Cards, e Dark Pictures Anthology (recentemente è stato mostrato l'ultimo capitolo The Devil in Me con un trailer). Si tratterebbe di un elenco di produzioni molto interessanti, di cui non abbiamo notizie ormai da un po' di tempo.

Per sapere se si è trattata di una semplice coincidenza, o se invece gli aggiornamenti dei portali siano stato effettuati proprio in vista dell'evento Sony, non ci resta che attendere ancora qualche giorno. Vi piacerebbe se questi titoli venissero mostrati durante il livestream dedicato al gaming su PlayStation?