State of Play: nuovo evento questa settimana, sarà dedicato a un gioco PS5 molto atteso

A sorpresa, Sony Interactive Entertainment ha annunciato un nuovo evento State of Play in programma questa settimana, lo show sarà dedicato ad uno dei giochi PS5 più attesi dei prossimi mesi: Ratchet & Clank Rift Apart di Insomniac Games.

Dopo aver pubblicato il nuovo video gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart con protagonista Rivet, Sony e Insomniac invitano i giocatori a sintonizzarsi il 29 aprile alle 23:00 (ora italiana) per assistere ad una nuova sequenza di gioco inedita: Ratchet & Clank Rift Apart sarà protagonista del prossimo PlayStation State of Play, tra soli tre giorni. Non mancate giovedì 29 aprile alle 23:00 per godervi oltre 15 minuti di sequenze di gioco inedite.

Non si tratterà quindi di uno showcase esteso con una carrellata di giochi in arrivo su PlayStation 5, il focus del prossimo State of Play sarà il nuovo gioco di Ratchet & Clank, tra pochissimi giorni assisteremo a ben 15 minuti di gameplay, come bonus ci sarà però spazio per due giochi indipendenti non specificati.

Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile dall'11 giugno in esclusiva su PlayStation 5, acquistando la Digital Deluxe Edition riceverete lo sblocco anticipato dell'armatura Carbonox Armor vista in Ratchet & Clank Fuoco A Volontà (2003) e dell'arma Pixelizer apparsa in Ratchet & Clank (2016).