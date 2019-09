State of Play di settembre: cosa possiamo aspettarci? Non ci saranno annunci su PS5

Questa sera alle 22:00, ora italiana, Sony trasmetterà uno State of Play della durata di 20 minuti, durante il quale arriveranno novità su The Last of Us Part 2 e altri giochi targati Sony Worldwide Studios... e non solo. Cosa vedremo esattamente stasera?

Il una breve nota, la compagnia ha dichiarato che "stiamo preparando uno spettacolo ricco di annunci, della durata di circa 20 minuti e con una veste grafica rinnovata. Avremo fantastiche novità da condividere con voi, tra cui annunci di nuovi giochi, nuovi contenuti di Worldwide Studios e altre novità."

Confermata come già detto la presenza di The Last of Us Part 2, magari con l'annuncio della data di uscita, inoltre Sony potrebbe anche svelare i giochi gratis PlayStation Plus di ottobre, il cui reveal ufficiale sarebbe previsto per domani, mercoledì 25 settembre. Da più parti si parla anche dell'annuncio del nuovo Batman Arkham, WB Games sta pubblicando vari teaser dallo scorso weekend ma non è certo che il gioco possa essere svelato durante l'evento di oggi, si tratta solamente di speculazioni.

Attese invece novità targate Sony Worldwide Studios, non è chiaro però se il riferimento sia a nuovi giochi per PlayStation 4, produzioni VR o magari aggiornamenti su titoli già annunciati. Non ci saranno invece novità di alcun tipo su PlayStation 5, come confermato da Sony: "non aspettatevi aggiornamenti sui nostri piani per la nuova generazione in quest’episodio."

Ne sapremo di più stasera alle 22:00, sul canale Twitch di Everyeye.it seguiremo lo State of Play dalle 21:30, non mancate!