State of Play, The Game Awards e tutti gli appuntamenti della settimana su Twitch

Una settimana molto particolare quella appena iniziata, che vedrà ben due eventi nel giro di pochissimi giorni, con lo State of Play in programma il 10 dicembre e i The Game Awards 2019 previsti per la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre.

Questi però non sono gli unici appuntamenti live, citiamo anche un Q&A con Cydonia, il live gameplay di GTFO e nuove dirette in compagnia di SchiacciSempre e Giorno Gaming.

Everyeye.it su Twitch

Lunedì 9 dicembre



Ore 17:00 - Super Mario Maker 2: Zelda update

Ore 21:30 - Rainbox Six: Siege feat Kikachan87

Martedì 10 dicembre

Ore 14:30 - State of Play commentato in italiano

Ore 17:00 - GTFO

Mercoledì 11 dicembre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - DA DEFINIRE

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Giovedì 12 dicembre

Ore 17:00 - Q&A con Cydonia

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Deus Ex Human Revolution feat Be_Frankie

Venerdì 13 dicembre

Ore 01:00 - The Game Awards commentato in italiano

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - DA DEFINIRE

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Sabato 14 dicembre

Ore 17:00 - Tekken 7 feat. SchiacciSempre

Domenica 15 dicembre

Ore 17:00 - Star Citizen

Come sempre potete seguire tutte le nostre live sia in diretta, iscrivendovi al canale Twitch di Everyeye.it, sia in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand. Vi aspettiamo!