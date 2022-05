Off the Grid, oltre 150 giocatori in Unreal Engine 5: la sfida è solo next gen

Nell'ampio universo dei battle royale, arriva un ulteriore contendente, pronto a portare in scena un nuovo scontro ad alta intensità tra un ampio numero di giocatori.

Il mese di maggio si è infatti aperto con l'annuncio di Off the Grid, una nuova produzione videoludica firmata dal team di sviluppatori di Gunzilla Games. Afferente al genere degli sparatutto, il battle royale mette in scena un'ambientazione di stampo cyberpunk, all'interno della quale troverà ampio spazio anche la componente narrativa. Con valori produttivi di carattere AAA, Off the Grid mira a portare nell'arena oltre 150 giocatori. Come da tradizione del genere, di questi ultimi ne resterà solamente uno, pronto a guadagnarsi la gloria come vincitore assoluto della battaglia reale.



Realizzato in Unreal Engine 5, Off the Grid approderà in esclusiva su hardware di nuova generazione, con debutto atteso su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Per scoprire ogni informazione su questa nuova produzione di stampo competitivo, vi lasciamo alla visione della nostra video anteprima dedicata. Come ormai da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure optare per una fruizione tramite il Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione: cosa ve ne pare del progetto Off the Grid?