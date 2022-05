Off The Grid: annunciato il Battle Royale in Unreal Engine 5 per PS5, Xbox Series X e PC

Gunzilla Games ha ufficialmente annunciato Off The Grid, un nuovo ambizioso Battle Royale sviluppato in Unreal Engine 5. Il titolo, che intende incarnare la "versione 2.0 del genere Battle Royale", è in arrivo su PC e su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2023.

Off The Grid è curato da un team di grandi creativi, tra cui Olivier Henriot, già impegnato in passato su giochi come Assassin's Creed e Far Cry. Il Batte Royale tripla A darà inoltre grande importanza al comparto narrativo.

"Ambientato in un futuro distopico, lo sparatutto in stile cyberpunk prevede di evolvere il genere attraverso una forte enfasi sulla progressione narrativa, guidato dal Chief Visionary Officer Neill Blomkamp e dallo sceneggiatore Richard K. Morgan. Inoltre, il veterano del settore Olivier Henriot (Far Cry, Assassin's Creed) assume il ruolo di Executive Narrative Director, assicurando una ricchezza di talenti di alto livello per dare vita al mondo di Off The Grid", questa la descrizione fornita da Gunzilla.

"In Off The Grid, 150 giocatori si scontrano fra loro", ma sono presenti anche "missioni di trama PvE ambientate nella stessa mappa popolata da altri giocatori in tempo reale. Ogni decisione presa ha un impatto diretto sul gameplay di tutti, la profonda struttura narrativa è il modo unico in cui i giocatori possono creare, personalizzare e scambiare i propri oggetti tra loro. In Off The Grid, i confini tra eroe e cattivo diventano confusi mentre i giocatori combattono per sopravvivere alle battaglie aziendali segrete del futuro". Per ulteriori informazioni potete visitare il sito web ufficiale di Off The Grid.