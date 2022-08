Off the Grid: il battle royale in Unreal Engine 5 nel nuovo trailer della Gamescom

Tra i prodotti che hanno chiuso il Future Games Show alla Gamescom 2022 troviamo Off the Grid, il battle royale di Neill Blomkamp (il regista di District 9 ed Elysium) che si è mostrato con uno spettacolare filmato.

Intitolato "Off the Grid Cinema Part 1 - Switcher", il trailer mostrato sul palco della conferenza tedesca non è che il primo episodio di una serie che verrà pubblicata sui canali social ufficiali della software house, Gunzilla Games, nel corso dei prossimi mesi. Il video non mostra infatti sequenze in game, ma è interamente in computer grafica, sebbene ci permetta di comprendere quali potrebbero essere le principali meccaniche di gameplay di questo sparatutto online. Oltre ai già confermati elementi PvP e PvE, il titolo dovrebbe includere anche la possibilità di guidare una serie di veicoli e di utilizzare gadget tecnologici come lo scudo che i soldati utilizzano per deviare i proiettili durante un conflitto a fuoco.

Il gioco, che girerà in Unreal Engine 5, è previsto nel corso del 2023 solo su PC e console di nuova generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa di scoprire se il gioco sarà free to play o seguirà le orme di PlayerUnknown's Battlegrounds, vi ricordiamo che Off the Grid supporterà match da oltre 150 giocatori.