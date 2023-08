Off the Grid: prime immagini in-game per il Battle Royale a cui collabora Neil Blomkamp

Oltre che sull'adattamento cinematografico di Gran Turismo, che proprio di recentemente ha ricevuto un rinvio, Neil Blomkamp sta lavorando ad un altro progetto legato al mondo videoludico. Off the Grid è un peculiare Battle Royale in via di sviluppo presso Gunzilla Games che vede la collaborazione del director di District 9.

Pur avendo avuto tramite il trailer della Gamescom 2022 un assaggio del tipo di esperienza altamente spettacolare a cui punta il team di sviluppo, sino ad oggi non avevamo ancora avuto modo di dare uno sguardo alle immagini in gioco del titolo. Sulle pagine del PlayStation Store, tuttavia, sono emersi degli screenshot che ci consentono di osservare finalmente in-game alcune situazioni di gameplay.

A giudicare dagli scatti che trovate più in basso, Off the Grid metterà a confronto due fazioni che si scontreranno in un'isola devastata dalla guerra. Le ambientazioni spaziano da segmenti dell'isola dominati dagli edifici ad altre zone in cui è la vegetazione a fare da padrona. I soldati sono evidentemente in grado di compiere azioni particolari, come i super salti, grazie alle protesi meccaniche e agli innesti tecnologici che gli consentono di avere un vantaggio sul campo di battaglia.

Stando alle informazioni precedentemente diffuse da Gunzilla Games, Off the Grid, un Battle Royale in terza persona, accoglierà 150 utenti nella stessa mappa di gioco e si baserà su una forte struttura narrativa in cui ogni decisione presa da un singolo giocatore andrà ad impattare sulla partita di tutti gli altri.