L'offerta di Amazon scade oggi: Xbox Series S con FIFA 22 a soli 299,99 euro

Super promozione da parte di Amazon per chi è in procinto di acquistare una nuova console ed è appassionato di giochi di calcio, il noto store ci permette di acquistare entro la mezzanotte di oggi Xbox Series S assieme a FIFA 22 a soli 299,99 euro, praticamente al solo prezzo della console.

Come riporta l'immagine della promozione, l'offerta doveva terminare il 10 ottobre ma, nella pagina dell'offerta di Amazon, è visualizzabile un timer che ci fa capire che la promozione scade esattamente alla mezzanotte di oggi. Un'ottima occasione quindi per risparmiare ben 80 euro, il bundle è infatti in offerta a 299,99 euro con lo sconto del 21% dal prezzo di listino di 379,99 euro.

Clicca qui per acquistare Xbox Series S in bundle con FIFA 22 ad un prezzo super scontato



Il gioco sarà incluso in versione "codice" da riscattare direttamente sul Microsoft Store, compatibile sia con Xbox Series S che con Xbox Series X. Il bundle, oltre al gioco, include ovviamente anche la console Xbox Series S, un controller wireless per Xbox, un cavo HDMI ad alta velocità ed il cavo di alimentazione.

Se siete interessati alla nuova console di Microsoft, possiamo anche consigliarvi di valutare l'acquisto di un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate che, ad un prezzo mensile molto basso, vi permetterà di giocare a centinaia di titoli di ogni genere. Vi ricordiamo pertanto che su Amazon sono in vendita gli abbonamenti Xbox Live, Game Pass e Game Pass Ultimate.