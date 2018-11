Offerta Black Friday per Amazon Music: come ottenere 3 mesi a 0,99 Euro

Le offerte per il Black Friday di Amazon non si limitano solo ai prodotti in vendita sul sito web, ma anche ai servizi Amazon. Quest'oggi il colosso di Jeff Bezos ha lanciato una promozione valida fino al 2 Gennaio che permette di ottenere tre mesi di Amazon Music a 0,99 Euro.

Per riscattare l'offerta basta collegarsi a questo indirizzo e cliccare sul tasto "inizia ora", seguendo la procedura indicata da Amazon.

Di seguito vi riportiamo le condizioni dell'offerta, come indicato direttamente nella pagina di cui sopra: "offerta promozionale valida dal 15/11/2018 al 02/01/2019 (il “Periodo dell’Offerta promozionale”). Offerta promozionale riservata ai clienti Amazon che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. I clienti che durante il Periodo dell’Offerta promozionale si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale, potranno usufruire di Amazon Music Unlimited al costo promozionale di 0.99 € per 3 mesi. Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese. I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited. I contenuti digitali sono disponibili solo per i clienti residenti in Italia e sono soggetti alle condizioni d’uso di Amazon Media EU S.à r.l. Offerta promozionale limitata ad un solo account e fruibile per una sola volta. L’Offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro".

L'account Premium ad Amazon Music consente, tra le altre cose, di scaricare la musica per riprodurla offline.