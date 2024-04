L'OFFERTA DEL GIORNO: Monitor Philips Evnia QHD 27' a META' PREZZO!

Il Monitor gaming Philips Evnia 27M1N5500ZA è grande 27 pollici con schermo QHD 170Hz, Nano IPS, 1ms GTG, FreeSync Premium. Che riproducono colori vividi e realistici. Da aggiungere anche il tempo di risposta dell'immagine in movimento (MPRT) di 1 ms. Oggi puoi prenderlo a metà prezzo, quindi a soli 243,57 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Philips Momentum Gaming Monitor 27M1N5500ZA/00 è davvero ciò che ci vuole per i gamer più esigenti.

Non avrai bisogno di casse aggiuntive, visto che monta anche 2 altoparlanti con potenza da 5 W, quindi già sufficienti per avere un suono discreto.

Il monitor è regolabile in altezza, quindi puoi posizionarlo all'altezza giusta tutto a vantaggio della propria postura. Inoltre, può anche essere appeso alla parete come fosse un quadro, grazie alla presa VESA. Bello anche il piedistallo, che si distingue dagli altri per la forma a mezza luna.

La tecnologia aMD FreeSync Premium offre ai giocatori più esigenti un'esperienza di gioco fluida e senza problemi con le massime prestazioni.

Tante le funzioni disponibili tra cui scegliere, in base al tuo utilizzo. Come: a) Gioco HDR: con bianchi più chiari e neri più profondi, l'immagine di gioco è vivace e più ricca di dettagli. b) Film HDR: ideale per guardare film in HDR. Contrasto e luminosità migliori per un'esperienza visiva più realistica e coinvolgente. c) Foto HDR: migliora il rosso, il verde e il blu per immagini realistiche.

