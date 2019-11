Offerta lampo Amazon: Red Dead Redemption 2 per PS4 e Xbox One a meno di 30 euro!

Nel 2019 siete riusciti a resistere alla tentazione di acquistare l'ennesimo capolavoro made in Rockstar? È giunta l'ora di rimediare. Mentre vi scriviamo, infatti, è possibile acquistare Red Dead Redemption 2, sia in versione PlayStation 4 che Xbox One a meno di 30 euro per il Black Friday.

Red Dead Redemption 2 Sconti e Offerte

Per la precisione il gioco è in vendita anei formati destinati ad entrambe le console Microsoft e Sony, offerta valida solamente per la versione standard del gioco.

Si tratta certamente di una bella occasione per acquistare il gioco Rockstar Games pagando quello che ad oggi sembra essere il prezzo più basso mai visto per Red Dead Redemption 2 su console. RDR2 è ora disponibile anche su PC (via Rockstar Games Launcher e Epic Games Store) e Google Stadia, la versione Windows per Steam arriverà il prossimo 5 dicembre.



