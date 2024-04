OFFERTA A TEMPO: STAR OCEAN THE SECOND STORY R per PS4 a -14%!

STAR OCEAN THE SECOND STORY R viene riproposto con una particolare estetica 2.5D, che combina personaggi 2D in pixel art e scenari 3D. Remake che include tutte le caratteristiche che hanno reso speciale l'originale. Lo sconto, come da titolo, è del 14%. Quindi lo paghi solo 39,96 euro. Ma si tratta di un'offerta a tempo.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Questa versione aggiunge però in più nuovi elementi, così da rendersi molto interessante anche per quanti hanno già giocato alla prima edizione.

Vuoi qualche esempio di cosa troverai in questo videogioco? Prova nuove dinamiche di gioco, doppiaggi completi in giapponese e inglese, musica originale e riarrangiata, il viaggio rapido and much more!

Si tratta dunque di una versione definitiva per un JRPG classico ma modernizzato, che accontenta pertanto sia per i nuovi giocatori che per i fan di vecchia data.

Inizia la tua avventura con Claude o Rena. A seconda della tua scelta, la prospettiva sugli eventi e gli alleati reclutabili cambieranno. Quindi, anche quando concluderai una storia, potrai iniziare l'altra e vivere nuove emozioni.

Divertiti con combattimenti dal ritmo elevato e sfrutta nuove dinamiche per battere strategicamente i nemici.

Bello poi il fatto che tutte le scene principali sono ora interamente recitate dallo stesso cast di doppiatori del gioco originale. Ma non finisce qui: i cultori apprezzeranno il fatto che i dialoghi di STAR OCEAN SECOND EVOLUTION (2008) sono inclusi nel gioco e selezionabili.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!