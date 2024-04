OFFERTA A TEMPO: Tastiera Gaming Meccanica Logitech super scontata!

Logitech G PRO TKL Tastiera Gaming Meccanica vanta gli switch clicky GX Blue a lunga durata, i quali offrono un clic udibile e un feedback di resistenza percepibile per una pressione dei tasti solida e sicura. Prendila ora con il 5% di sconto, pagandola solo 85,49 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La tastiera vanta un design compatto senza tastierino numerico che lascia spazio per il movimento del mouse.

La tastiera, essendo estremamente facile da trasportare, è ideale per i tornei e per le competizioni fuori casa.

Spettacolare la funzione RGB LIGHTSYNC che illumina i tasti e programmare schemi di illuminazione statica nella memoria integrata per i sistemi in uso presso i tornei che non consentono l'installazione di G HUB.

Il cavo micro-USB rimovibile presenta un design a tre punte per una connessione facile e sicura. Così come è sicuro il trasporto in viaggio.

Tastiera ideale per i gamer appassionati di eSport, dato che offre alte prestazioni, velocità e precisione di livello competitivo.

Tastiera con Layout QWERTY ITA, colore Nero.

