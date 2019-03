Offerte Amazon: FIFA 19, AC Odyssey e PS VR tra gli sconti del weekend

Come sempre, su Amazon sono disponibili innumerevoli offerte sulle console e sui giochi più caldi del momento. Scopriamo cosa ha in serbo per noi nel weekend del 9 marzo il noto rivenditore e-commerce.

Tra i prodotti in offerta ci sono FIFA 19, proposto a 29,99 euro per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, ed Assassin's Creed Odyssey, venduto in versione Limited per PlayStation 4 e Xbox One a 34,99 euro. Degne di nota anche le offerte su Battlefield V, acquistabile a 29,99 euro per PC, PlayStation 4 e Xbox One e Star Wars Battlefront 2, disponibile sulle medesime piattaforme a 19,99 euro.

Proseguono intanto gli sconti su Red Dead Redemption 2, prezzato a soli 49,99 euro, e sul ricco bundle di PlayStation VR con VR Worlds e Resident Evil 7 Biohazard a 249,90 euro. In ambito console segnaliamo Xbox One X 1TB bianca con Fallout 76 a 396,94 euro, Xbox One X 1TB nera con PUBG a 387,84 euro, Nintendo Switch grigia a 292 euro. Se state cercando un nuovo controller pro per PlayStation 4, allora potreste prendere in considerazione il Nacon Revolution Pro Controller 2 Rig Edition a 99,99 euro. Se siete interessati ad una di queste offerte, vi consigliamo di approfittarne quanto prima poiché le scorte potrebbero terminare da un momento all'altro.