Offerte Amazon: la guida ai regali di Natale per i gamer

Dopo aver aperto il negozio di Natale, Amazon ha inaugurato anche una sezione dedicata ai regali di Natale a tema videogiochi con tanti consigli per gli acquisti per un regalo che sarà sicuramente gradito da chiunque lo riceverà. Ecco quali sono gli articoli più interessanti in promozione nel momento in cui scriviamo.

La guida ai regali del gamer di Amazon nasce proprio con l'obiettivo di aiutare a trovare il regalo perfetto, tanti gli articoli in promozione comodamente divisi per genere o piattaforma, da PS5 a Xbox Series X/S, passando per PS4 e Nintendo Switch, senza dimenticare il retrogaming, gli accessori e le periferiche per costruire la propria postazione da gaming (monitor, cuffie, mouse, tastiere, sedie ecc) e articoli digitali come ricariche per PlayStation Store, Nintendo eShop, Steam e abbonamenti a PlayStation Plus, PlayStation Now, Game Pass Ultimate e Nintendo Switch Online.



Il negozio di Natale Amazon si aggiornerà nei mesi di novembre e dicembre con nuove promozioni a cadenza quotidiana su tutte le principali categorie merceologiche. Inoltre Amazon ha esteso il periodo di reso per gli acquisti effettuati nel periodo del Black Friday e per Natale: "per il periodo festivo gli articoli restituibili acquistati tra il primo novembre ed il 31 dicembre possono essere restituiti entro il 31 gennaio del 2022."