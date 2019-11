Le offerte di Amazon su PlayStation VR per il Black Friday 2019

Dopo aver proposto una serie di sconti su PlayStation 4 e PS4 PRO, Amazon.it lancia anche alcune offerte legate a PlayStation VR, il visore Sony per la Realtà Virtuale ora in vendita a prezzo estremamente contenuto.

Il bundle PlayStation VR con PS Camera e PlayStation VR Worlds (include cinque diverse esperienze VR) è in vendita a 199.99 euro mentre più conveniente risulta essere il pacchetto PlayStation VR Mega Pack 2, venduto l prezzo di 229,99 euro. Questo bundle include PlayStation VR, PlayStation Camera e cinque giochi: PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V Skyrim VR, Astro Bot Rescue Mission, Everybody's Golf VR e Resident Evil VII Biohazard.

Sconti PlayStation VR

Le offerte su PlayStation VR sono già in corso e andranno avanti per tutto il periodo del Black Friday e del Cyber Monday, fino al 2 dicembre compreso, se siete interessati approfittatene prima che i prezzi salgano o che i prodotti vadano sold-out come accade spesso in periodo di grande afflusso commerciale come il Black Friday. Indubbiamente si tratta di due promozioni interessanti per entrare nel mondo della Realtà Virtuale con PlayStation VR a costi piuttosto contenuti.