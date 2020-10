Offerte Amazon Prime Day 2020: The Witcher 3 GOTY a meno di 20 euro!

Tra le offerte Amazon Prime Day 2020 troviamo anche un corposo sconto su The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, l'edizione completa del terzo acclamato episodio della serie The Witcher.

Potete acquistare The Witcher 3 Wild Hunt GOTY a 18.49 euro, offerta valida per le versioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco di CD Projekt RED. Un prezzo davvero incredibile per un pacchetto che include il gioco completo e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine. La versione in vendita su Amazon.it è quella europea con audio in inglese, polacco, tedesco e francese e sottotitoli in inglese, francese, tedesco, polacco, italiano e spagnolo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è regolarmente disponibile in magazzino e pronto per l'evasione.

L'offerta è valida solamente per la giornata di martedì 13 ottobre e solamente per gli abbonati Amazon Prime, dunque affrettatevi prima che sia troppo tardi! Vi ricordiamo che tutti i possessori del gioco riceveranno gratis l'aggiornamento di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X (disponibile nel 2021), quale miglior occasione dunque per comprare la terza avventure dello Strigo se non approfittando delle offerte del Prime Day 2020?