Offerte Amazon Prime Day: Final Fantasy 7 Remake per PS4 e PS5 in sconto

Tra le offerte attive di Amazon Prime Day, vi segnaliamo anche un calo di prezzo per Final Fantasy VII Remake, oggi acquistabile in versione Standard a soli 39,99 Euro per PlayStation 4 (funzionante anche su PlayStation 5) o 69,99 Euro in edizione Intergrade per PlayStation 5.

Final fantasy VII Remake Intergrade è una versione migliorata e arricchita per PlayStation 5 dell'acclamatissimo e pluripremiato Final Fantasy VII Remake che include anche un episodio inedito con Yuffie come protagonista, proponendo un nuovo arco narrativo e varie aggiunte al gameplay: scopri la città di Midgard come mai prima d'ora con texture, illuminazione e sfondi migliorati, vivi battaglie emozionanti usando il controller DualSense di PlayStation 5 con il supporto per il Feedback aptico.

Di seguito i link alle offerte:

Queste e tantissime altre offerte fanno parte degli sconti di Amazon Prime Day, attivi solamente fino alla giornata di domani, questo è il link alla pagina Amazon Prime Day 2021, tutti i prodotti sono suddivisi per categorie.

Se vi siete persi l'offerta che vi abbiamo segnalato prima, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è acquistabile a soli 12,97 euro in versione PlayStation 4 (copertina spagnola e gioco in italiano) o 8,47 euro in edizione Xbox One, entrambe funzionanti anche su console next-gen. Tantissimi prodotti della sezione "Amazon Warehouse" sono infatti scontati del 30%, qui si possono trovare i migliori affari.