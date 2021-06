Offerte Amazon Prime Day: Mario Kart 8 Deluxe in sconto a prezzo speciale

Ottima notizia per i possessori di Nintendo Switch non ancora in possesso di Mario Kart 8 Deluxe, il gioco è infatti acquistabile a soli 41,49 euro.

Sembra strano, ma si tratta di uno dei prezzi più bassi che il gioco di Nintendo abbia mai raggiunto dalla sua uscita, datata 2017, il titolo era uscito precedentemente per WII U nel 2014. Rispetto all'edizione per Nintendo WII U, in questa edizione chiamata "Deluxe" sono disponibili un multiplayer locale fino ad 8 giocatori, nuovi personaggi giocabili come il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior, nuove modalità di gioco come la modalità battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto, con circuiti tutti nuovi come la Periferia urbana, il Kartodromo e Double Dash, la Modalità TV con una risoluzione massima di 1080p.

Compra Mario Kart 8 Deluxe a prezzo scontato per Nintendo Switch

Questa offerta fa parte delle promozioni di Amazon Prime Day, iniziate oggi con scadenza domani 22 giugno alle 23.59, vi consigliamo di visitare la pagina della promozione di Amazon, con migliaia di offerte suddivise per categorie, evidenziando che i migliori affari sono nella sezione Amazon Warehouse, con il 30% di sconto applicabile a prodotti usati (ma che spesso sono praticamente nuovi).