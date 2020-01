Offerte Amazon: sconti sui videogiochi, da Pokemon Scudo a Cal of Duty Modern Warfare

Continuano i nostri consigli per gli acquisti durante gli sconti Amazon Warehouse Deals: il noto sito di eCommerce propone una serie di offerte su prodotti resi e ricondizionati come nuovi, tra questi anche videogiochi per tutte le principali piattaforme.

Anche per la giornata di oggi (venerdì 24 gennaio) vi proponiamo tre giochi in offerta a prezzo speciale: Call of Duty Modern Warfare, Pokemon Scudo per Nintendo Switch e Dragon Ball FighterZ.

Sconti Amazon Videogiochi

L'ultimo episodio della serie Call of Duty è in promozione (in versione PS4 e Xbox One) a 50.99 euro, prezzo valido per la versione standard dello sparatutto Activision. Pokemon Scudo viene proposto a 49.99 euro (dieci euro in meno rispetto al prezzo di listino) mentre il vero affare del giorno è senza dubbio Dragon Ball FighterZ con un prezzo offerta fissato a 24,99 euro.

Le offerte indicate sono valide per pochissimi giorni e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, quest'ultima è una possibilità concreta dal momento che i prodotti Warehouse sono frutto di resi e dunque disponibili in quantità estremamente limitate. Se siete interessati all'acquisto vi consigliamo caldamente di affrettarvi prima che sia troppo tardi.