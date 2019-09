Offerte Amazon: buono sconto di 30 euro in regalo acquistando PS4 entro il 22 settembre

Amazon e Sony lanciano una nuova iniziativa per il Back to School: acquistando il bundle PS4 Slim 500 GB con tre giochi (esclusiva Amazon.it) si riceverà in regalo un buono sconto del valore di 30 euro da spendere nella sezione Cancelleria e prodotti per l'ufficio.

Acquista Playstation 4 Slim 500GB F Chassis + Rachet e Clank + The Last Of Us + Uncharted 4 - Esclusiva Amazon.it e avrai diritto ad un Codice Sconto di 30 Euro da utilizzare per i tuoi acquisti nella categoria "Cancelleria e prodotti per l'ufficio" su amazon.it (riscattabile entro le 23:59 del 30 Novembre 2019).

La promozione Amazon Riparti alla Grande vi permetterà di ottenere un buono del valore di 30 euro per ogni acquisto di bundle PS4 effettuato fino al 22 settembre, il codice verrà inviato via email una volta che il vostro ordine risulterà pagato e spedito. Il codice sconto potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti nella categoria Cancelleria e prodotti da ufficio venduti e spediti da Amazon entro il 30 novembre, non necessariamente in un singolo ordine.

Indubbiamente una buona occasione per acquistare la console Sony e ricevere al tempo stesso ben trenta euro da spendere in materiale per la scuola o l'ufficio.