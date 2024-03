Offerte Amazon: sconto BOMBA per il Router WiFi ZTE HyperBox 5G MC888 sbloccato

L'ultima giornata di shopping con le Offerte di Primavera di Amazon con sconti pazzi sui videogiochi coinvolge anche un prodotto hi-tech particolarmente utile agli amanti dei titoli multiplayer competitivi (ma non solo): ci riferiamo al Router WiFi ZTE HyperBox 5G MC888 sbloccato!

Risparmia sull'acquisto del Router WiFi ZTE HyperBox 5G MC888 sbloccato

Il modello MC888 della famiglia di router 5G di ZTE adotta un chip Qualcon Snapdragon X62 con prestazioni superiori che garantiscono il pieno supporto a un massimo di 64 dispositivi abilitati in Wi-Fi, ivi compresi laptop, tablet, smartphone, console da gioco.

La connessione 5G tramite appositi alloggiamenti SIM consentono di accedere a un Wi-Fi che raggiunge la velocità massima di 3.600 Mbps, con un'antenna dall'ampia copertura che riduce al minimo il buffering e il lag sperimentabile nella navigazione via browser, nella visione di video, nella fruizione di app e, ovviamente, nelle sessioni di gioco. Il modello proposto dal colosso dell'ecommerce, oltretutto, è sbloccato e offre l'accesso a tutte le configurazioni e ai parametri configurabili dagli utenti per massimizzarne le potenzialità.

Il Router WiFi ZTE HyperBox 5G MC888 sbloccato è in vendita su Amazon Italia a 233,10 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo abituale.