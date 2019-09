Offerte Amazon, al via una settimana di sconti sui migliori videogiochi

Amazon lancia la promozione Riparti alla Grande, una settimana di sconti (dal 2 al 9 settembre) per rendere meno amaro il ritorno in ufficio o sui banchi di scuola dopo la fine delle vacanze estive. In offerta troviamo anche tantissimi videogiochi per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ora in vendita a prezzo ridotto.

Tra le promozioni di oggi, lunedì 2 settembre, segnaliamo Metro Exodus a 29.99 euro, Call of Duty Black Ops 4 + Calling Card (Esclusiva Amazon) a 19.99 euro, Darksiders III a 29.99 euro, HITMAN 2 a 19.99 euro e The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition (include le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine) a 19.99 euro.

Videogiochi Offerte Amazon

Le offerte indicate sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati all'acquisto di un titolo specifico affrettatevi prima che vada sold-out. Nei prossimi giorni vi segnaleremo nuove promozioni e sconti sui migliori videogiochi e sulle console a sconto, l'iniziativa Riparti alla Grande proseguirà fino al 9 settembre.