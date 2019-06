Offerte Amazon: Spyro Trilogy, Crash Bandicoot Trilogy e COD Black Ops 4 scontati

Durante l'E3 2019 che inizierà tra pochi giorni verranno sicuramente annunciati tanti altri giochi. Prima di allora, in ogni caso, potete approfittarne per acquistare a prezzo scontato dei titoli già arrivati sul mercato. Si dà il caso, che su Amazon.it è possibile trovare in offerta tre titoli per PS4 di indubbio spessore marchiati Activision.

Il primo è Spyro Reignited Trilogy: la raccolta contenente i primi tre capitoli della serie del draghetto viola è proposta a 29,99 euro. L'analoga collection dedicata al marsupiale arancione, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (con 2 livelli bonus), è invece offerta al prezzo promozionale di 34,99 euro. L'ultimo gioco del trittico è invece Call of Duty: Black Ops 4, con tanto di Calling Card in esclusiva Amazon, proposto a 29,99 euro. Potrebbe rivelarsi un ottimo affare, in vista dell'uscita di Call o Duty: modern Warfare fissata per il 25 ottobre.

Compra Spyro Reignited Trilogy a 29,99 euro

Compra Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 34,99 euro

Compra Call of Duty: Black Ops 4 + Calling Card a 29,99 euro

Gli sconti rimarranno attivi per un periodo di tempo limitato e solamente fino ad esaurimento scorte. Se siete interessati ad una delle offerte (o a tutte quante!) vi consigliamo di approfittarne quanto prima.