Offerte Amazon: tre giochi PS4 in sconto durante la Gaming Week 2020

Prosegue la Amazon Gaming Week 2020 e anche oggi vi proponiamo tre giochi per PlayStation 4 in vendita a prezzi scontati. Tra questi anche eFootball PES 2020, per la prima volta dal lancio proposto a meno di 30 euro.

Il gioco di calcio Konami nello specifico ha un prezzo pari a 29.95 euro mentre con cinque centesimi in più (29.99 euro) sarà possibile acquistare Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, la raccolta che include i primi tre episodi della serie (Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped) con l'aggiunta dei livelli bonus Future Tense e Stormy Ascent. Infine, segnaliamo Red Dead Redemption 2 Standard Edition al prezzo di 34,99 euro.

Sconti Videogiochi Amazon



Le offerte indicate sono valide fino ad esaurimento scorte e in ogni caso fino al 23 febbraio, termine ultimo della Amazon Gaming Week 2020. Seguite il canale Telegram Offerte Tech e Gaming di Everyeye.it per le migliori offerte Amazon, promozioni, volantini in anteprima e tante altre opportunità di risparmio sugli acquisti videogiochi, console, PC Gaming, accessori e prodotti Hi-Tech come smartphone, TV 4K e 8K, monitor, piccoli e grandi elettrodomestici.