Offerte Amazon: gli ultimi sconti delle feste su PlayStation Plus, videogiochi e console

Le festività stanno per terminare, ma su Amazon sono ancora disponibili diversi sconti sull'abbonamento annuale a PlayStation Plus, sulle console della famiglia Xbox One e su diversi videogiochi.

Tanto per cominciare, PlayStation Plus rimarrà in offerta a 44,99 euro (con uno sconto del 25% sul prezzo pieno di 59,99 euro) fino al 13 gennaio. Sconti anche sulle console di casa Microsoft: Xbox One S All-Digital è proposta a 149,99 euro con Sea of Thieves, Minecraft e Fortnite, mentre Xbox One S 1TB in varie configurazioni a 199,00 euro. Xbox One X, invece, è offerta a 299,99 euro, anch'essa in differenti bundle. Per gli sconti sui videogiochi vi invitiamo invece a fare riferimento alla lista in basso.

Sconti del 5 gennaio 2019

Ricordiamo che i prezzi potrebbero subire dei cambiamenti senza alcun preavviso e che tutte le offerte sono valide per un periodo limitato o fino ad esaurimento scorte. Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne quanto prima.