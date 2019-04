Offerte Amazon: Xbox One S e diversi bundle in sconto a partire da 189 euro

Nuovo giorno, nuovi sconti. Oggi 19 aprile Amazon ha lanciato una serie di offerte dedicate a Xbox One S, che risulta acquistabile a prezzo scontato in differenti configurazioni.

La console singola da 1TB, senza nessun prodotto annesso ad eccezione del controller presente in qualsiasi confezione, risulta acquistabile al prezzo di 189,00 euro. Molto interessanti anche i diversi bundle proposti, tra i quali spicca quello comprendente Xbox One S 1TB, un mese di Xbox Game Pass e Minecraft Creators Pack a 211,37 euro. Il pacchetto comprendente Anthem è offerto a 220,25 euro, mentre quello con The Division 2 a 229,99 euro. Allo stesso prezzo è disponibile anche il bundle Xbox One S con Forza Horizon 4, 14 giorni di Xbox Live Gold e 1 mese di Game Pass. A seguire, per maggior chiarezza, riportiamo tutti i pacchetti in sconto.

Xbox One S 1TB a 189,00 euro

Xbox One S 1TB + Minecraft Creators Pack + 1 mese di Game Pass a 211,37 euro

Xbox One S 1TB + Anthem a 220,25 euro

Xbox One S 1TB + Tom Clancy's The Division 2 a 229,99 euro

Xbox One S 1TB + Forza Horizon 4 + 14 gg Xbox Live Gold + 1 mese Game Pass a 229,99 euro

Xbox One S 1TB + 3 mese Xbox Live Gold + 3 mesi Xbox Game Pass a 229,99 euro

Tutte le offerte sopra riportate saranno attive. Se siete interessati a uno dei bundle vi consigliamo di approfittarne quanto prima. È bene precisare che i prezzi sono soggetti a continue variazioni: se notate un prezzo diverso da quello indicato in questa notizia, segnalatecelo in un commento e provvederemo a correggerlo.