Offerte di aprile su Xbox Series S, One S e One X da GameStopZing

Anche ad aprile GameStopZing propone una serie di offerte dedicate alle console della famiglia Xbox. Andiamo alla scoperta di tutti gli sconti attivi.

Tanto per cominciare, GameStopZing propene un bundle contenente Xbox Series S e un nuovissimo Controller Xbox Series X Pulse Red al prezzo vantaggioso di 348,76 euro, anziché 359,98 euro. Lo sconto del 20% sul controller può essere ottenuto anche acquistando Xbox Series X, ma al momento la console più potente della casa non è disponibile alla vendita per mancanza di scorte.

L'altra selezione di offerte è dedicata alle console della precedente generazione e rimarrà attiva fino al 5 maggio. Xbox One S può essere acquistata a 249,98 euro assieme ad un gioco a scelta tra quelli previsti in negozio, mentre Xbox One X in edizione limitata Hyperspace con una copia di Gears 5 è proposta a 379,98 euro. Allo stesso prezzo è disponibile anche Xbox One X standard con un gioco a scelta. Queste ultime offerte sono disponibili solo ed esclusivamente nei punti vendita. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di GameStopZing.