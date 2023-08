Offerte Back to Euronics al via: anche console e videogiochi in sconto

Parallelamente al taglio di prezzo estivo per Playstation 5 proposto da Sony sul mercato italiano, i rivenditori della penisola propongono anche ulteriori offerte su videogiochi e console.

Tra queste possiamo segnalare le nuove promozioni Back to Euronics, proposte dalla nota catena di elettronica. Attiva da giovedì 24 agosto, l'iniziativa promozionale resterà attiva per un periodo di tempo limitato, durante il quale è possibile aggiudicarsi diversi prodotti a prezzo ridotto. Di seguito, vi segnaliamo dunque alcune delle offerte disponibili in ambito gaming presso gli store Euronics.

Prezzi console Back to Euronics

Xbox Series S a 269 euro;

Xbox Series S bundle Fortnite e Rocket League a 269 euro;

Nintendo Switch a 279 euro;

PlayStation 5 a 549,99 euro;

Offerte videogiochi Back to Euronics

Mario Kart 8: Deluxe a 49,99 euro;

a 49,99 euro; Pikmin 4 a 49,99 euro;

a 49,99 euro; Marvel's Spider-Man: Miles Morales - PS5 a 49,90 euro;

- PS5 a 49,90 euro; Nioh Collection - PS5 a 39,90 euro;

Death Stranding: Director's Cut - PS5 a 34,90 euro;

- PS5 a 34,90 euro; Ratchet & Clank: Rift Apart - PS5 a 39,90 euro;

- PS5 a 39,90 euro; Horizon: Forbidden West - PS5 a 64,90 euro;

- PS5 a 64,90 euro; Uncharted: L'Eredità dei Ladri - PS5 a 49,90 euro;

Ghost of Tsushima: Director's Cut - PS5 a 39,90 euro;

Bloodborne - PS4 a 9,99 euro;

- PS4 a 9,99 euro; Days Gone - PS4 a 19,90 euro;

God of War - PS4 a 11,90 euro;

- PS4 a 11,90 euro; MediEvil - PS4 a 19,90 euro;

Death Stranding - PS4 a 9,90 euro;

The Last of Us Remastered - PS4 a 19,90 euro;

Le promozioni proposte dalla catena sono attive sia negli store fisici sia sullo store online di Euronics , con scadenza fissata al prossimo

